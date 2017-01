První ukázka na třetí Auta staví McQueena do těžké role

Auta se vrací a vypadá to, že budou trochu temnější. Alespoň to naznačuje první pořádný trailer na Auta 3, který se už konečně nebojí prvních náznaků příběhu, na rozdíl od teaseru. V něm jsme viděli jen bouračku, zatímco teď už dojde i na dialogy, představení postav, děje a také závodní akci. Pětadevadesátka to v nových Autech nebude mít vůbec jednoduché.