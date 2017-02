Nový spot na Ghost in the Shell ukazuje Scarlett Johansson v akci

Nahá Scarlett Johansson je artikl, kterým se tolik filmů chlubit nemůže. Ghost in the Shell bude jedním z nich a nový TV spot neztrácí čas – začíná rovnou svléknutím kabátu a ikonickým pádem ze střechy. Byť zde samozřejmě nevidíte opravdové tělo herečky, ale její kybernetickou verzi. Ghost in the Shell vás totiž zavede do kyberpunkového Japonska blízké budoucnosti.