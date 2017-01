Záběry z natáčení nového xXx: Vin Diesel s akcí nešetří

Ještě, než letos uvidíme Vina Diesela v Rychle a zběsile 8, budeme se na jeho akční eskapády podívat v novém xXx. To zamíří do kin už za nedlouho, konkrétně 19. ledna a soudě podle ukázek by měli příznivci prvního dílu dostat přesně to, co chtějí.