Pasažéři - recenze

Vesmírná loď Avalon letí osídlit vzdálenou planetu, přičemž jednosměrný let má trvat 120 let. Na její palubě je přes 5000 lidí, všichni v hibernaci. 30 let po začátku cesty narazí Avalon do velkého asteroidu, což způsobí poruchu, jejímž následkem se probudí mechanik Chris Pratt - a nikdo jiný.