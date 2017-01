Logan se v novém traileru nebojí porcovat nepřátele a mluvit sprostě

Hugh Jackman bude odcházet ve velkém stylu. V Loganovi si zahraje Wolverina naposled a podle trailerů to vypadá, že by to snad konečně mohlo klapnout. Jenže tak to vypadalo i u předchozích dvou filmů. Trailery lákaly na perfektní akční podívanou, zatímco výsledek byl větším či menším zklamáním s hrstkou zajímavých a povedených scén.