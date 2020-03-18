Které herečky jste v roce 2025 nejvíce sledovali. Žebříček prestižního magazínu překvapil

14. 1. 2026 - 11:13 | Téma | Tamara Černá

Server Letterboxd, který se specialuzuje na uživatelské hodnocení filmů a zaznamenávání si vlastního filmového deníčku zveřejnil deset hereček, které lidé sledovali v kině a televizi nejvíc a některá jména překvapila.

1) Scarlett Johansson

profimedia-1061437711 zdroj: Profimedia

Scarlett Johansson patří mezi nejvlivnější herečky své generace a v roce 2025 výrazně zazářila nejen před kamerou, ale i za ní. Natočila a uvedla film Eleanor the Great, ve kterém také debutovala jako režisérka v rodinném dramatu o přátelství a stárnutí. První místo jí ale zařídila dvojice filmů. Prvním je blockbuster Jurský park: Znovuzrození a zároveň se objevila v komediálně-špionážním filmuFénické spiknutí od Wese Andersona, který sklízí pozitivní ohlasy na filmových festivalech a v kinech.

2) Bronwyn James

profimedia-1053093692 zdroj: Profimedia

Bronwyn James je mladá herečka, která si v roce 2025 poprvé výrazně sáhla na hvězdy a to díky svojici filmů Čarodějka: druhá část a Jak vycvičit draka, tedy hranou verzi. I když zde neměla hlavní role, její sledovanosti to pomohla a to až na druhé místo. Potvrzuje, že se jedná o talent s rostoucím potenciálem — fanoušci ji letos často hledali na sociálních sítích a streamovacích službách.

3) Pom Klementieff

profimedia-1054334169 zdroj: Profimedia

Pom Klementieff si v roce 2025 upevnila status výrazné akční hvězdy díky účasti v osmé části legendární série Mission: Impossible – Poslední zúčtování. Ve filmu ztvárnila postavu bojovnice s intenzivními scénami a stala se jednou z klíčových akčních tváří, které publikum baví. Její fyzicky náročné stuntové sekvence i charisma na červeném koberci letos často dominovaly filmovým diskuzím. K tomu přidala roli v novém Supermanovi a je z toho třetí místo.

4) Julia Garner

profimedia-1028783013 zdroj: Profimedia

Julia Garner patří k herečkám s výrazným dramatickým talentem, která v roce 2025 pokračovala ve své kariéře v různorodých filmových a televizních projektech. Do popředí sledovanosti se dostala hororem Hodina zmizení a komiksovou Fantastickou čtyřkou, kde ztvárnila Silver Surfer. Garner je považována za jednu z nejzajímavějších mladších hereček současnosti.

5) Emma Stone

profimedia-1065732785 zdroj: Profimedia

Emma Stone se v roce 2025 objevila v temné černé komedii Bugonia, kde hraje výraznou roli ženy unesené dvojicí konspirátorů. Film, který dostal a diskutuje se v kinech i na festivalových přehlídkách, podtrhuje její schopnost ztvárnit role, které kombinují komedii s psychologickou hloubkou. Její výkon sklízí chválu i kritiku, ale potvrzuje její status silné herečky schopné žánrově různorodých rolí. Ale to není nic překvapivého, Stone patří ke špičkám současné herecké scény.

6) Florence Pugh

profimedia-1009228188 zdroj: Profimedia

Florence Pugh byla v roce 2025 jednou z hvězd Marvelu v akčním filmu Thunderbolts, kde reprízovala roli Jeleny Belové. Film nabízí kombinaci akce, humoru a komiksových motivů a ukazuje ji jako klíčovou členku anti-hrdinského týmu. Pugh se rovněž objevuje v dalších významných projektech a patří mezi nejzářivější tváře nové generace, která nemá problém zvládnout blockbuster i citlivý nezávislý snímek.

7) Hailee Steinfeld

profimedia-1065929258 zdroj: Profimedia

Hailee Steinfeld v roce 2025 pokračovala ve své kariéře, která kombinuje film i hudbu. Ačkoli neměla jeden dominantní blockbuster, byla obsazena v několika širší veřejností sledovaných projektech a trvale se objevovala v titulcích médií. Její všestrannost jako herečky i zpěvačky jí opět zajistila vysoké pozice ve vyhledávání mezi fanoušky. Pozici v tomto roce jí zajistil kultovní upírský horor Hříšníci.

8) Toni Collette

profimedia-1058310870 zdroj: Profimedia

Toni Collette je uznávaná veteránka, která v roce 2025 hostovala v několika výrazných dramatických snímcích a seriálových projektech, jež slavily úspěch u kritiků, především Mickey 17 a Sbohem, June. Její hluboké emocionální výkony opět potvrdily, že patří k nejrespektovanějším herečkám své generace. V příbězích, které se často zabývají náročnými tématy osobních vztahů a psychologickými koncepty, byla letos jedním z hlavních pilířů obsazení.

9) Zoe Saldana

profimedia-1058898468 zdroj: Profimedia

Zoe Saldana v roce 2025 pokračovala ve své kariéře spojené s velkofilmy i více reflektivními projekty.Sem ji ovšem samozřejmě katapultoval sci-fi velkofilm Avatar: Oheň a popel.

10) Jayme Lawson

profimedia-1065271248 zdroj: Profimedia

Jayme Lawson je mladá herečka, která v roce 2025 upevnila svou pozici rostoucí hvězdy filmového průmyslu. Díky rolím v nevýrazném Běžícím muži a pak především díky zmíněným Hříšníkům urvala desátou pozici a pozornost.

Zdroje: Letterboxed

