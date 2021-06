"Jednoduchá komedie je nebezpečná," říká tvůrce seriálu Rick a Morty

21. 6. 2021 - 8:00 | Téma | Alžběta Trojanová

zdroj: HBO

Popovídali jsme si s tvůrci i dabéry

Blíží se nám dnešní premiéra páté sezóny praštěného Ricka a Mortyho, která nově poběží na HBO GO. Tenhle kreslený seriál loni získal cenu Emmy, a není se divit proč. Scénář, co se nebojí naprosto absurdních příběhů, ale i filozofických témat, rychle získal na kultovním statusu. My jsme pak měli příležitost během online akce vyzpovídat tvůrce a dabéry originálního znění. Nechyběly otázky na práci v době koronavirové pandemie, ale i na politickou korektnost. A odpovědi možná překvapí.

V roce 2018, kdy byla venku teprve 3. sezóna a na čtvrté se teprve začalo pracovat, vyjednali tvůrci tohohle seriálu potvrzení od jejich domovské stanice Adult Swim na 70 dalších epizod (tedy minimálně 7 dalších sérií). Získat potvrzení takového rozsahu je naprosto bezprecedentní. Televizní stanice většinou velmi opatrně vyčkávají, jak to vypadá s hodnocením a náladou diváků, a jen málokdy schvalují série déle než jednu či dvě dopředu. „Rozhodně nám to umožnilo pracovat na šesté sezóně bez toho, aniž bychom museli mít potvrzení, zda se ta pátá povedla. V rámci produkce tak nemusíte čekat. Můžete rovnou vytvářet plány, které se týkají příštích let, což opravdu pomáhá,“ okomentoval situaci scénárista a jeden z hlavních tvůrců seriálu, Dan Harmon, který mimo jiné stojí například za seriálem Zpátky do školy (v originále Community). „Navíc to umožňuje pracovat s postavami jiným způsobem, než když si nikdy nejste jistí, jestli vás náhodou nezruší,“ doplnil také producent seriálu Scott Marder.

Seriál měl zpočátku dva hlavní tvůrce, Dana Harmona, který mimo jiné stojí například za seriálem Zpátky do školy (v originále Community), ale také Justina Roilanda. Ten se zase postaral o dabing obou ústředních postav, Ricka i Mortyho, a také nespočet improvizovaných sekvencí, jakou je například intergalaktická kabelkovka. Postupně se ale tým rozrůstal, a aby společně našli způsob, jak se prokousat všemi bláznivými nápady, najeli scénáristé na speciální systém: „Všechno stojí na takzvaném Harmonově vyprávěcím kruhu, který Dan používá už neskutečně dlouho,“ příblížil Scott Marder.

zdroj: HBO

„Je to takový tahák na to, jak vyprávět příběh, protože více méně určuje, kde mají být smutné momenty, kdy veselé a podobně. Když tak najímáme nové scénáristy, co s přichází se svými nápady, nejprve probereme, jestli jsou dobré nebo ne, a pak je proženeme to právě tímhle kruhem, abychom viděli, jak to funguje. Je to jen zhruba, ale může nám to říct, jak si to stojí jako příběh. Když to projde přes první akt, což není zrovna jednoduchý úkol, obvykle to bývá znamení, že bychom ten nápad měli podržet a pokračovat s ním dál. Najdete se ale spousta nápadů, které prostě nejsou dost dobré, aby to přes tenhle kruh dotáhly od začátku až do konce.“

Nápad je pak to hlavní, co řídí celý kreativní proces, jak ostatně potvrdil Scott Marder. A to i v případě využívání různých celebrit, jakými jsou Susan Sarandon, Wernon Herzog a nebo třeba Elon Musk. „Občas se k vám dostane, že se někdo zajímá o náš pořad, nebo je fanoušek, což je vždycky skvělá věc, protože si můžete říct: ‚jo, tenhle a tenhle chce být v našem seriálu, to by se skvěle hodilo sem’, ale to nikdy není to hlavní, podle čeho se řídíme. To je vždycky nápad na samotnou epizodu. Když se ale tyhle dvě věci sejdou dohromady? Paráda!“

Ne všechny nápady jsou ale vždycky skvělé. Nakonec Dan Harmon si v roce 2018 prošel i tím, co snad zažila každá dnešní celebrita. Hněv Twitteru. Ten na něj vytáhl scénku z roku 2009, kterou Dan připravil pro Adult Swim. Video si dělá srandu ze seriálu Dexter a zobrazuje cestovatele v čase, který znásilňuje zločince, když byli ještě miminka. Video se dá dodnes najít na webu a Dan se za něj už mnohokrát omluvil a od vtipu se distancoval. „Určitě teď víc přemýšlím nad tím, jestli to může někomu ublížit,“ prohlásil na téma politické korektnosti. „Jasně, dělá to práci na scénáři pro komediální seriál obtížnější. Snažíte se totiž napsat vtipy, které rozesmějí diváky z celého světa. A může se stát, že napíšu něco, co rozesměje jednu skupinu, ale druhá skupina si naopak bude stěžovat, že si to dělá srandu z věcí, které jsou pro ně citlivé téma. Chápu, že to některé komiky štve, protože to je to poslední, co chcete, aby se stalo, když řeknete vtip. Takže určitě to dělá práci těžší. Ale jednoduchá komedie je nebezpečná. Většinou jde o vtipy, které jsou nevhodné, hloupé, a nebo někomu ubližují. Komedie se jednoduše musí změnit a musí vzít v potaz svět, ve kterém žijeme.“

Pátá sezóna má premiéru už 21. června, ale natáčení a výroba probíhala z velké části během loňského roku, tedy v době vrcholu koronavirové krize. „Co se týče pandemie, rozhodně nečekejte, že bychom se dočkali nějakých narážek během páté série,“ prohlásil Dan. „Náš seriál jen obtížně dokáže podchytávat současné dění. Nikdy totiž nevíte, kdy se něco nebude předělávat, a tak je nejisté, kdy to vlastně vyjde. Navíc už skoro konec pandemie a nemyslím, že lidé chtějí, abychom na tohle téma vtipkovali. Spíš na to teď budou chtít všichni zapomenout.“

zdroj: HBO CZ/SK

Nejde ovšem jenom o scénář. Například herečka Sarah Chalke, která dabuje Mortyho matku Beth a kterou si můžete pamatovat ze seriálu Scrubs: Doktůrci nebo Jak jsem poznal vaši matku, detailně popsala útrapy nahrávání v prostředí home officů. „Během pandemie jsem se rozhodla, že si postavím nahrávací budku u sebe doma. Hledala jsem tak na internetu jak na to. Různé informace o dvojitých stěnách, izolaci a podobně. Pak jsem ale mluvila s několika zvukaři a ty mi svorně potvrdili, že to není dobrý nápad. Bude to sice znít na 90 % dobře, ale těch posledních 10 % je to, co dělá zvuk profesionálním. Pořídili jsme si tak speciální zvukotěsnou kabinu, co vám pošlou domu z Oregonu. Je to trochu jako LEGO. Je to celkem těžké, ale dá se to poskládat dohromady a pak můžete nahrávat profesionálně znějící zvuk u sebe doma. Mimochodem málem jsme tu ztratili jedno z dětí, když jsme hráli na schovku, protože ta kabina je zvukotěsná v obou směrech,“ prohlásila se smíchem.

To Chris Parnell, který zase dabuje zmateného otce Jerryho, měl na práci během loňského roku trochu jiný, a překvapivě optimistický pohled. „Já bydlím v Los Angeles, takže jsem pořád chodil do nahrávacího studia i během pandemie. Ale rozdíl byl tentokrát v tom, že běžně je u natáčení celý kreativní tým, teď je tam jen zvukař Ricky a zbytek je připojený přes iPad, který je umístěný celkem blízko místu, odkud nahrávám. Takže svým způsobem je najednou celý ten proces důvěrnější. Normálně jsou totiž za sklem relativně daleko, teď ale vidíte jejich obličeje, a i když jde jen o obraz, připadáte si, že máte k sobě mnohem blíž. Je to určitě překvapivý aspekt toho všeho.“

zdroj: HBO

Samotné natáčení ale musí být pořádná divočina. Dabéři totiž netuší vůbec, jak bude výsledek vypadat. „Vždycky jsem z toho šokovaná,“ svěřila se Sarah Chalke. „Na papíře si přečtete, že ve scéně probíhá mezigalaktická bitva nebo něco podobného, ale váš mozek nikdy nedokáže vystihnout to, s čím nakonec animátoři ve výsledku přijdou.“ Svůj vliv na to určitě má i fakt, že samotné dabování mnohdy neprobíhá po jednotlivých scénách. „Nikdy nenatáčíme jako skupina. Vždycky čtete pouze jednu větu za druhou. A mnohdy to není ani jedna scéna najednou. Existují kreslené seriály, co třeba dělají, že někdo v nahrávacím studiu čte ostatní postavy, ale to my nemáme. Jedeme vždy po jedné větě, kterou zkoušíme pokaždé nahrát hned několika různými způsoby. Jediný momenty, kdy se tak všichni vidíme pohromadě, je až na dotočné a nebo někde na Comic Conu,“ zmínila Sarah. Chris pak doplnil, že většinou mají možnost vidět výsledek až v případě, kdy se dělá dodatečný dabing. „Například když se změnila nějaká věta, nebo se tvůrci rozhodli něco přidat. To nám pak pustí buď takovou předběžnou animaci, kde se všechno hýbe jen tak trochu a někdy dokonce i kompletně naanimovanou scénu.“

Jak se zdá, seriál Rick a Morty, podobně jako hlavní postavy, jen tak nic nezastaví. Mají perfektně našlápnuto a po 8 letech fungování, produkce jede jako správně namazaný stroj. Pokud chcete poznat tohle duo a ještě jste neměli příležitost, máte od pondělí šanci. Seriál u nás bude mít nově premiéru na HBO Go s titulky a později i českým dabingem. A kdo ví, třeba se z vás stane nakonec pořádný nihilista.