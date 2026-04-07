Hollywood potkal NASA. Sci-fi Spasitel rezonuje i mezi astronauty mise Artemis

7. 4. 2026 - 12:17 | Novinky | Tamara Černá

Když se v Hollywoodu objeví velkorozpočtové sci-fi, většinou jde o další variaci na záchranu světa. V případě Spasitele je ale situace o něco zajímavější. Film totiž nepůsobí jen v rámci fikce – překvapivě se otiskl i do reálného světa kosmonautiky, konkrétně do příprav mise Artemis, která v tuto chvíli úspěšně pokračuje ve své cestě.

Podle informací magazínu Variety se snímek dostal k posádce mise Artemis II ještě před samotným startem. Astronauti ho sledovali během předletové karantény, což samo o sobě není tak neobvyklé. Zajímavější je, jak na něj reagovali. Film podle nich kombinuje vědeckou věrohodnost s lidským příběhem způsobem, který je jim blízký – a v některých ohledech dokonce rezonuje s realitou jejich vlastní mise.

Na první pohled jde přitom stále o klasickou sci-fi podívanou. Adaptace románu Andyho Weira, autora Marťana, stojí na osvědčené kombinaci vědy, izolace a tlaku na jednotlivce, který se ocitá v extrémní situaci. To, co ji ale odlišuje od běžné produkce, je důraz na detaily a relativně střízlivý přístup k technologii i fyzice. Právě to je podle astronautů jeden z důvodů, proč film nepůsobí jen jako čistá fikce.

Samotná Artemis přitom představuje jeden z nejambicióznějších projektů současné NASA. Cílem je návrat lidí na Měsíc po více než padesáti letech, vybudování trvalejší infrastruktury a vytvoření základů pro budoucí lety na Mars. Mise Artemis II má být prvním pilotovaným obletem Měsíce v rámci tohoto programu, a tedy klíčovým krokem k dalšímu průzkumu hlubšího vesmíru.

Právě v tomto kontextu působí propojení s filmem méně náhodně, než by se mohlo zdát. Hollywoodská sci-fi dlouhodobě funguje jako prostředník mezi složitou vědou a širokou veřejností. Pomáhá popularizovat témata, která by jinak zůstala mimo hlavní zájem, a zároveň formuje očekávání i představy o tom, kam se může lidstvo posunout. NASA si tento efekt dobře uvědomuje a podobné projekty nepřímo vítá – nejen jako marketing, ale i jako způsob, jak přitáhnout pozornost k reálným misím.

Zajímavým detailem je i symbolická rovina celé situace. Herci a tvůrci filmu komunikovali s posádkou mise a vyjadřovali jí podporu před startem. V jiném kontextu by šlo o běžné PR gesto, tady ale dobře ilustruje, jak se dnes oba světy prolínají. Lidé, kteří skutečně míří k Měsíci, sledují příběhy o vesmíru na plátně – a naopak tvůrci těchto příběhů čerpají z reality víc než kdy dřív.

Úspěch filmu tak není zajímavý jen z hlediska návštěvnosti nebo produkčních hodnot. Ukazuje spíš širší trend, kdy se hranice mezi sci-fi a realitou postupně stírá. Technologie, které ještě před pár dekádami působily jako čistá fantazie, se dnes stávají součástí reálných plánů. A příběhy, které tyto technologie zpracovávají, se zpětně vracejí jako inspirace pro ty, kdo je uvádějí do praxe.

Tagy: vesmír sci-fi Artemis
Zdroje: Variety

Které herečky jste v roce 2025 nejvíce sledovali. Žebříček prestižního magazínu překvapil

